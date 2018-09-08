قاد اللواء جمال الدين الرشيدي، مدير أمن البحيرة، اليوم السبت، حملة أمنية موسعة بمدينة دمنهور في جميع المجالات، لضبط الخارجين عن القانون.

وشدد "الرشيدي"، على تكثيف الحملات المرورية على جميع مداخل ومخارج المدينة، لضبط السائقين المخالفين، وتحرير مخالفات فورية للسائقين المخالفين، وسحب رخص القيادة منهم، كما شدد على تكثيف حملات المرافق لضبط المخالفين، حيث تم رفع الإشغالات بالطرق وكل ما هو يعوق نهر الطريق العام.

ووجّه مدير الأمن، الضباط والقوات، ببذل قصارى جهدهم لرفع الإشغالات والتعديات للشارع البحراوي.