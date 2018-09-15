أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، عن خطتها لتوجيه مسارات السيارات لطرق بديلة، بعد بدء تفعيل قرار حظر سير السيارات النقل أعلى الطريق الدائرى، وداخل القاهرة الكبرى من 6 صباحاً وحتى 12 مساءً.

وقال مصدر أمنى: إن الطريق الجديد هو الطريق الإقليمى الحر الذى ستسلكه السيارات عقب حظر سير النقل الثقيل أعلى الدائرى، مبيناً أنه يربط 16 طريقاً رئيسياً تتحكم فى 80% من الحركة، موضحاً أن الطريق يمكّن المواطن من السفر لباقى المحافظات دون دخول القاهرة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه سيتم ملاحقة المخالفين من قِبَل رجال الشرطة بإشراف اللواء علاء الدجوى، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصّصة، واللواء عصام شادى، مساعد وزير الداخلية للمرور.

وأوضحت الإدارة أن الدائرى الإقليمى يعتبر من أهم المشروعات القومية، ويبلغ طوله نحو 365 كيلومتراً، ويمر بـ6 محافظات، وهى: «القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والفيوم»، ويتقاطع الإقليمى مع 14 طريقاً رئيسياً وطريقين فرعيين، وهى الطرق الـ16 المسئولة عن نقل 80% من الحركة نحو القاهرة والعكس. وبشأن الطرق التى يتقاطع معها الدائرى الإقليمى، ذكرت الإدارة أنها تتضمن «القاهرة - بلبيس» الصحراوى عند الكيلو 43، و«القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوى فى الكيلو 49، وطريق «جنيفة» عند الكيلو 11، وطريق «الروبيكى» عند الكيلو 18، وطريق «القاهرة - السويس» الصحراوى عند الكيلو 55، وطريق «القطامية - العين السخنة» عند الكيلو 56، وطريق «حلوان - الكريمات» عند الكيلو 42، وطريق أسوان الزراعى الشرقى عند الكيلو 41، وطريق أسيوط الغربى عند الكيلو 45، وطريق الفيوم الصحراوى عند الكيلو 43، وطريق الواحات البحرية عند الكيلو 86، وطريق محور الضبعة عند الكيلو 58، وطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى عند الكيلو 68، وطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعى عند الكيلو 55، وطريق الإسماعيلية الزراعى عند الكيلو 42، وطريق «القاهرة - بلبيس» عند الكيلو 43.

سائقو النقل الثقيل: «ده وقف حال وقطع عيش».. و«لبيب»: «ورانا بيوت مفتوحة».. «المصرى»: يجب تخصيص حارات لنا.. و«جورج»: الطريق الجديد يزيد مسافة الرحلة 120كم

وأجرت «الوطن» معايشة مع سائقى النقل فى الساعات الأولى لتطبيق الحظر.. «إبراهيم لبيب»، سائق سيارة نقل ثقيل، بدأ يكسر لوح الثلج، ليضع قطعة فى مبرد السيارة الضخمة، لاستكمال خط سيره من الطريق الزراعى حتى طريق السويس للوصول إلى مصانع الأسمنت، قبل أن يداهمه وقت حظر سير النقل الثقيل على الطريق الدائرى، «إبراهيم» واحد من الذين صدمهم هذا القرار، لأن خط سيره بسيارته لا بد أن يمر بالطريق الدائرى، وليس لديه بديل سوى الانتظار 18 ساعة على الطريق لحين انتهاء الحظر لاستكمال طريقه نحو مخازن الأسمنت التى يفرغ فيها حمولته.

«لبيب» صاحب الـ40 عاماً، ورث المهنة عن والده، ويمتلك السيارة الضخمة، التى توفر له قوت يومه وأسرته، وفقاً لعدد النقلات، ولكن بعد إغلاق الطريق الدائرى أصبح الأمر صعباً لأنه سيترتب عليه قلة عدد النقلات فالرحلة التى كانت تستغرق يوماً ستستغرق 3 أيام.

ورغم فتح «الدائرى الإقليمى»، ليكون ممراً للنقل الثقيل بدلاً من الدائرى خلال ساعات الحظر منذ 6 صباحاً حتى 12 ليلاً، إلا أن خط سير «لبيب» يبدأ من مصانع الأسمنت فى السويس والعين السخنة نحو «قليوب» والوراق ومؤسسة الزكاة والخصوص، وكل هذه المناطق لا يمر بها الطريق الجديد، وليس أمامه للوصول لها سوى 6 ساعات فقط مسموح فيها المرور ليلاً، على الدائرى.

ويقول «لبيب» إن هذا القرار قد يساعد فى زيادة نسب الحوادث ليلاً وليس تقليل الحوادث، فكل سائقى السيارات لن يستريحوا فى الطريق أو يأخذوا كفايتهم من النوم، حسب المعتاد، والكل سيضغط على نفسه ويسير بسرعة مهما كلفه الأمر ليستطيع المرور على الدائرى والعودة قبل الإغلاق وإلا سينتظر 18 ساعة، مضيفاً: «شوف بقى اللى مش نايم واللى نعسان واللى ممكن ينام وهو سايق وبيجرى كل ده ممكن يسبب إيه، أنا حالياً تعبان ونعسان بس هضغط على نفسى وهمشى ده أنا لو ميّت همشى عشان ورانا بيوت مفتوحة».

واقترح هانى المصرى، 35 عاماً، سائق سيارة نقل ثقيل منذ 18 عاماً تخصيص طريق موازٍ للدائرى أو جزء من الدائرى نفسه وليكن حارتين يخصصان للنقل الثقيل مثل طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى، وترك باقى الطريق للسيارات الملاكى، مضيفاً: «اللى بيحصل ده وقف حال وقطع عيش، أنا كنت باعمل 3 نقلات فى اليوم دلوقتى هعمل نقلة واحدة بس لا هتكفينى أكل ولا شرب أنا وعيالى يعنى أطلع أشتغل حرامى أحسن».

طلب راؤول جورج من نجله شراء المأكولات اللازمة بسرعة، ووقف هو يغسل وجهه بالماء البارد، حتى يستفيق، حيث يعمل هو ونجله فى نقل الحديد والكتل الخرسانية «والكمر» والشَّدة المعدنية، للمشروعات القومية فى العاصمة الإدارية، ومشروع مدينة العلمين الجديدة.

«جورج»، الذى يعمل فى المهنة منذ 25 عاماً يركب سيارة نقل ثقيل، قال إنه فى وقت الحظر سيضطر لاستخدام الطريق الإقليمى الجديد وهذا سيكلفه زيادة فى مسافة الرحلة ما بين «90 - 120» كيلومتراً إضافية، وتابع: «ده يرضى مين؟!»، فى ظل غلاء أسعار المحروقات.