قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإلحاد صناعة إخوانية بامتياز، مشيرًا إلى أن تشدد الجماعة الإرهابية أدى إلى التشويش على عقول بعض الشباب، ما دفعهم إلى ترك الدين.

وعن علاقة أعضاء ومؤسسي الجماعة بأجهزة الاستخبارات الأجنبية، وعد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بتخصيص إحدى حلقات برنامجه لاستعراض كتاب "سيد قطب والمخابرات الأمريكية" للكاتب توحيد مجدي، والذي يكشف عن علاقة قطب بالـCIA وجهاز الموساد الإسرائيلي.

وأضاف: "قطب تزوج من ضابطة في الموساد الإسرائيلي، وسنكشف عن كافة الوثائق الإسرائيلية والأمريكية التي استعرضت علاقة قطب بالموساد تباعًا".