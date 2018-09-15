كشفت بيانات صادرة عن «مصرف قطر الوطنى» حجم الخسائر الاقتصادية التى ضربت الدوحة، وارتفاع الديون الخارجية والداخلية، وتراجع الاستثمارات، وارتفاع نصيب المواطن القطرى من الديون الحكومية.

وذكرت «سكاى نيوز» أن «هدوء شوارع الدوحة لا يعكس حالة الغليان التى تضرب الاقتصاد، فالديون الداخلية والخارجية تتفاقم، والاستثمارات فى مهب الريح، والتحديات تتصاعد، والخسائر كبيرة»، موضحة: «أظهرت البيانات، ارتفاع قيمة الديون إلى أكثر من 150 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى».

وسجلت الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الأخير، فى المطالبات الداخلية من المصارف القطرية على حكومة الدوحة ومؤسساتها التى بلغت نحو 130 مليار دولار، فيما ازداد حجم مطالبات القطاع المصرفى القطرى على القطاع الخاص، مسجلاً نحو 140 مليار دولار.

وأشارت القناة الإخبارية إلى تراجع حجم الاستثمار الأجنبى بنسبة 10% خلال الربع الأول من 2018، فيما بلغ نصيب المواطن من الديون الحكومية نحو نصف مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات فى العالم.

مديونية «الدوحة» تجاوزت 150 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى

واستنكرت صحيفة «اليوم» السعودية، اليوم، ارتداء قطر «ثوب القوى العظمى» التى تستطيع أن تفرض شروطها كيفما تشاء، وقالت فى افتتاحيتها بعنوان: «الدوحة العظمى ولسانها المشقوق»، إن قطر شرقت وغربت طلباً للحل الذى كانت تعتقد أنه فى متناول يدها.

وفى المقابل، رأى وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن، فى إسبانيا، أن الأزمة الخليجية «هدفها تفتيت الخليج»، ودعا دول المقاطعة إلى ما وصفه بـ«حوار معقول».