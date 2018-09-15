سيطرت وحدات من الجيش الوطنى السورى، اليوم، على مساحات فى منطقة «تلول الصفا»، آخر معاقل «داعش» الإرهابى فى محافظة «السويداء» الشرقية، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم، قضت خلالها على أعداد منهم، بينهم 10 قناصين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن وحدات الجيش واصلت تقدمها وحققت تقدماً وسيطرت على مساحات إضافية فى عمق الجروف شديدة الوعورة.

وقال مسئول حكومى سورى، لـ«الوطن»، إنه منذ هجوم التنظيم فى «السويداء» الذى خلف حصيلة كبيرة من الضحايا، وُضعت خطة لتطهير المنطقة من فلول التنظيم الإرهابى، وقريباً ستنجز هذه المهمة.

البرلمان العراقى ينتخب رئيسه.. وانسحاب أعضاء الجبهة التركمانية.. وترقب لتشكيل الحكومة بعد 4 شهور من الانتخابات

من جانب آخر، قُتل ما لا يقل عن 20 من مقاتلى «قوات سوريا الديمقراطية»، ذات الغالبية الكردية، فى كمين لتنظيم «داعش» شرق سوريا، مساء أمس، حسب «المرصد السورى لحقوق الإنسان»، ومقره «لندن».

وفى العراق، انتخب البرلمان، اليوم، محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسى رئيساً له، مدعوماً من تحالف «الفتح» الانتخابى الموالى لإيران، ما يفتح الباب أمام تشكيل الحكومة بعد 4 أشهر من الانتخابات التشريعية.

وقبل التصويت، أعلن رئيس الجبهة التركمانية فى العراق، أرشد الصالحى، انسحاب نواب جبهته من جلسة مجلس النواب، بسبب عدم وجود توافق على شخص رئيس مجلس النواب المقبل.