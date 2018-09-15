بالفيديو| وزير الكهرباء: الطاقة النووية "نظيفة" ودرسنا تجارب عالمية قبل البدء في "الضبعة"

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الاعتماد على الطاقات الأولية وتحقيق مزيج الطاقة من خلال جميع المصادر هو أحد برامج الحكومة التى تعمل على تحقيقها، لرفع نسب مساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022، وبالنظر إلى خليط الطاقة عالمياً فهناك اعتماد كبير على الفحم، الذى تصل نسبته إلى 42% رغم التناقص التدريجي فى الاعتماد عليه حالياً، ودفعنا ذلك لطرح مشروع توليد الكهرباء من مختلف المصادر، ومنها الفحم النظيف بمنطقة الحمراوين، بجانب الطاقة النووية التى تسير بها الدولة بخُطى جيدة من خلال مشروع الضبعة النووي الذى ستتولى تنفيذه شركة «روس آتوم» الروسية.

وأضاف شاكر في حواره مع "الوطن الاقتصادي"، أن محطة الضبعة النووية لا تزال فى مرحلة إعداد التصاميم، مؤكدا أن الدولة درست تجارب عالمية كبيرة قبل البدء في مشروع إنتاج الطاقة النووية في الضبعة.