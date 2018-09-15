بالفيديو| شاكر: لا زيادة في أسعار الكهرباء حتى يوليو ٢٠١٩ و"الدعم كان نقمة"

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عدم وجود زيادات في أسعار الكهرباء حتى يوليو 2019، على أن تطبق الزيادة الجديدة مع مطلع العام المالي المقبل 2019/2020، مشيراً إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على نسب هذه الزيادة بالنسبة للشرائح الاستهلاكية المختلفة.

وأكد شاكر، خلال حواره المنشور ضمن صفحات ملحق "الوطن الاقتصادي" الأحد، أن الدعم الذى تتحمله الدولة في الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري، يصل إلى 16 مليار جنيه، في حين أن حقيقة الأمر عكس ذلك، حيث يصل إجمالي الدعم الحقيقي الموجه إلى المنازل خلال العام المالي الجاري إلى 46 مليار جنيه، نتيجة وجود تكاليف أخرى تتحملها الدولة في سبيل دعم المواطنين.

وأشار إلى أن القطاع بحاجة إلى تعظيم إيراداته، قائلا: "لو افترضنا نجاح أجهزة الوزارة فى تحصيل كامل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، سيكون هناك عجز يقدَّر بنحو 37 مليار جنيه ناتج عن الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، وذلك على الرغم من الزيادة التي حدثت مؤخراً في فواتير الاستهلاك وتحريك هيكل دعم الكهرباء".

وأوضح وزير الكهرباء أنه كان من المفترض أن ينتهي الدعم الموجَّه إلى الكهرباء خلال العام المالي 2018-2019، لكن جرى مدها 3 سنوات أخرى، خاصة أن الوزارة قد بدأت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء منذ عام 2014 ووضعت خطة لمدة 5 سنوات فقط يتم بنهايتها رفع الدعم الكلي عن الكهرباء، لكن تم مد هذه الفترة، لتخفيف الضغط عن كاهل المواطنين خلال الفترة المقبلة، قائلا: "الدعم كان نقمة على جهات اقتصادية كثيرة".