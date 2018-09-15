بالفيديو| شاكر: كان لدينا عجز في مصادر الطاقة الأولية فاتجهنا لـ"الطاقة النووية"

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه فى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، الأمر الذى أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

وأوضح الوزير خلال حواره مع "الوطن الاقتصادي"، أن ذلك الأمر دفع لتحديث استراتيجية قطاع الكهرباء بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نحو 42% بحلول عام 2035.

وأشار شاكر إلى أن الوزارة توجهت أيضاً إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات توليد كهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة، وتخزينها في أوقات توافرها، ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة)، وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية.

وأضاف الوزير: "دفعنا ذلك لطرح مشروع توليد الكهرباء من مختلف المصادر، ومنها الفحم النظيف بمنطقة الحمراوين، بجانب الطاقة النووية التي تسير بها الدولة بخُطى جيدة من خلال مشروع الضبعة النووي الذي ستتولى تنفيذه شركة «روس آتوم» الروسية.