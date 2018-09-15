قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في الآونة الأخيرة بتوفير الوقود للسيارات وفتح محطات الوقود، تهدف إلى التخفيف عن أهالي المحافظة، مضيفًا: "هذه الإجراءات ما كانت لتتم لولا انتصارات القوات المسلحة والشرطة على الإرهاب، ما أدى إلى انحساره".

وأشار شوشة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة ترتبط بعضها البعض، والهدف الأسمى هو عودة الحياة في سيناء إلى مسارها الطبيعي، متابعًا أن هناك إصرار من المسؤولين الأمنيين على بداية العام الدراسي في مواعيده المقررة، تزامنًا مع جميع محافظات الجمهورية.

وأكمل محافظ شمال سيناء: "اتخذنا قرار توفير الوقود قبل بداية الدراسة لتجربته وحل أي مشكلة".