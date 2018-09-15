متحدث "الكهرباء" يكشف لـ"الوطن" حجم إنتاج المحطات المائية والشمسية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، تعقيبا على حوار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لـ"الوطن"، إن نسبة الطاقة الكهربائية الناتجة من المحطات المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية زادت إلى 10% مؤخراً من إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها من مختلف المصادر.

ولفت إلى أن نسبة القدرات، التي يتم إنتاجها من المحطات المائية بلغت 8.59%، ونسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الشمس والرياح 1.75%، والقدرات التي يتم إنتاجها بواسطة الغاز الطبيعي 76.95% والمازوت 12.71%.

وأكد حمزة أنه جرى تنفيذ أعمال بخطة تدعيم شبكات توزيع الكهرباء بإضافة أطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط، خطوط وكابلات الجهد المنخفض، لوحات توزيع، محولات توزيع بتكلفة استثمارية حوالي 4527 مليون جنيه، إضافة إلى تحويل خطوط الجهد المتوسط المارة أعلى المباني في المناطق الأكثر خطورة إلى كابلات أرضية وتعديل مسارها، حفاظا على أرواح المواطنين بتكلفة استثمارية 1 مليار جنيه كمرحلة أولى.

وأشار "حمزة"، إلى أن مصر اتخذت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية، والاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة، ومن أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.