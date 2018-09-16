تفقد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى عزبة البرج وتفقد أقسام المستشفى، وكذلك قسم الغسيل الكلوي، كما تابع محطة معالجة المياه وكفاءة العمل بها.

وتابع جلسة الغسيل الكلوي واستمع لأقوال المرضى وجرى مناقشة الأطباء حول كافة النواحي الفنية، وجرى تأكد من توفر كافة مستلزمات الغسيل الكلوي وسلامة الخدمة الطبية من الناحية الفنية.

كما تأكد الخطيب من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، مشددًا على ضرورة بدأ الجلسات في موعدها بالضبط دون تأخير ولا حتى لدقائق وأن مرضى الغسيل توليهم الدولة كل الاهتمام والرعاية.

وأوصى الخطيب بالتواصل معه شخصيا في حالة وجود أي معوقات للعمل أو أي نقص في المستلزمات.