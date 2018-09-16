انتحر شاب بتناول حبة الغلة السامة في قرية "المعصرة" التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا العميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس بوصول "السيد. م. ا"، 27 سنة، ومقيم بقرية المعصرة إلى مستشفى بلقاس المركزي في حالة إعياء شديد وتوفى فور وصوله المستشفى ادعاء تناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال.

وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال شقيقة محمد،21 سنة، في محضر الشرطة، أكد بأنه يمر بأزمة مالية خلال الأيام الأخيرة مما جعله يتناول قرص غلة سام تسبب في مصرعه.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناوله مادة سامة ولا يمكن الجزم في سبب الوفاة .

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.