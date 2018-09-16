نظمت نقابة المهندسين الفرعية بقنا، احتفالية لتكريم الطلاب والطالبات أبناء المهندسين المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة، جرى خلالها تكريم 182 طالب وطالبة بشهادات تقدير ومبالغ مالية.

أقيمت الاحتفالية بمقر النقابة بحضور الدكتور مهندس محمود أبوزيد، نقيب مهندسين قنا، والدكتور عربي أبوزيد مدير إدارة قوص التعليمية، ورضا رسلان مدير إدارة قنا التعليمية، ولفيف من قيادات المهندسين وأعضاء النقابة.

تضمنت الاحتفالية عروض فنية وغنائية انتهت بتوزيع الشهادات والدروع على المكرمين.

وعلى هامش الاحتفالية جرى تكريم الدكتور مهندس محمود أبوزيد نقيب مهندسين قنا، لحصوله على براءة اختراع، والمهندس أحمد عنيبه المكرم من قبل رئيس الجمهورية لمشاركته في ابتكار مشروع طائرة بدون طيار.

من جانبه قال المهندس خلف إسماعيل الحرز مسؤول العلاقات العامة بنقابة المهندسين بقنا، إن الاحتفال سوف يكون عادة سنوية للنقابة لتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق والتميز، حيث جرى تكريم طلاب المراحل التعليمية المختلفة الحاصلين على مراكز متقدمة ونسبة درجات تزيد عن 95%، وكان الإجمالي 182 طالب وطالبة منهم 60 بالمرحلة الابتدائية، و74 بالمرحلة الإعدادية، و26 بالثانوية، و22 بالمرحلة الجامعية.