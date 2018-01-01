العلاقات العامة الإلكترونية وصناعة الأحداث الخاصة (1)

عرفت العلاقات العامة الإلكترونية بأنها "استخدام وسائل الاتصال عبر الإنترنت والوسائل التكنولوجية للتواصل بشكل فعال مع أصحاب المصالح المختلفة للمنظمة، بما يكفل تحقيق الأهداف والوظائف الأساسية للعلاقات العامة"، وتقدم آليات العلاقات العامة الإلكترونية للمنظمات مجالًا بارزًا لإجراء أنشطتها الاتصالية المختلفة؛ كالرعاية والدعاية والنشر والترويج، فضلًا عما توفره من فرص للاتصال والتفاعل المباشر مع كل من العملاء وجماعات المصالح ووسائل الإعلام، من خلال تزويدهم بالتقارير والبيانات والمعلومات ذات الصلة بنشاطات وفعاليات المؤسسة.

ويعد توفير معلومات المنظمة على موقعها الإلكترونى عن (منتجاتها، خدماتها، أنشطتها الاتصالية، جهودها الاجتماعية..الخ) بمثابة استراتيجية جذب لممثلى وسائل الإعلام للحصول على التقارير الخبرية للمنظمة وبياناتها الإعلامية؛ لا سيما أثناء الفعاليات والأنشطة الاتصالية التى تعقدها؛ حيث يعتبر موقعها ووسائطها الإلكترونية منصًة إعلاميًة، لتعزيز صورتها الذهنية لدى جمهوريها الداخلى والخارجى.

وتحقق العلاقات العامة الإلكترونية فى مجال تنظيم وتسويق الفعاليات والأحداث الخاصة العديد من المزايا والأهداف؛ مستفيدة مما تتمتع به من تطبيقات وإمكانات رقمية أتاحتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الإلكترونية، حيث يكمن الهدف الأول فى إعلام الجمهور بالحدث المنظم، وزياة معدلات شيوعه ومعرفة الجمهور به، وذلك عبر التطبيقات والتكنيكات الاتصالية التالية:

1) النشر الإلكتروني: يحقق الإنترنت للعلاقات العامة العديد من المزايا المتعلقة بالنشر مثل (سهولة البحث عن محتويات معينة داخل النص، سهولة الحذف والإضافة والتعديل والتغيير، إمكانية نقل أجزاء مقتبسة من النصوص الإلكترونية دون الحاجة إلى إعادة طبعها، صغر حجم وسائط التخزين وقدرتها على نقل مكتبات كاملة ،سهولة الرجوع إلى المصادر والمراجع المستخدمة، تطور إمكانات التصحيح اللغوى الإملائى للنصوص الإلكترونية، تطور أجهزة المسح الضوئى والبرامج الملحقة بها، تطور الترجمة الآلية للنصوص الإلكترونية، إنشاء مراكز للمعلومات).

2) تصميم رابطًا إلكترونيًا خاصًا بالحدث: ونشره على مواقع الفعاليات العالمية مثل(meetup.com, eventful.com, Zvents.com) لتحقيق أقصى معدلات الذيوع و الانتشار للحدث على المستويين المحلى والعالمي).

3) إصدار مطبوعات إلكترونية: كالنشرات والكتيبات الإلكترونية المصورة التى تتيح استخدام تقنيات الطباعة والألوان فى إعطاء وصف تفصيلى عن الحدث المنظم ومنتجاته وخدماته المسوقة والمقدمة من خلاله، وشرح أساليب الاستخدام والاستفادة المثلى منها، بالإضافة إلى البيانات الصحفية التى يتم إرسالها للمحررين والكتاب الصحفيين خاصة من المتخصصين فى مجال الحدث ويمكن تقسيم المطبوعات الإلكترونية التى تصدرها العلاقات العامة إلى نوعين هما: أ. مطبوعة تماثل موضوعاتها المطبوعة الورقية التى تصدرها العلاقات العامة كأن تصدر العلاقات العامة مجلة مطبوعة ثم تضع موضوعاتها على الموقع الإلكترونى.

ب. إصدار مطبوعة إلكترونية فقط دون أن يكون لها مثيل ورقى مطبوع.

4) رفع كفاءة الموقع وزيادة فرص التعرض له: من خلال عرض البيانات الخاصة بالمنظمات والشركات المشاركة فى الحدث ، وتشجيع الزوار على التعرف على روابط وعناوين وشعارات هذه الشركات؛ من خلال الاتصال بموقع الشركة المنظمة صاحبة الويب، ويبقى لتوظيف تطبيقات العلاقات العامة الإلكترونية فى إدارة وتسويق الأحداث الخاصة العديد من الأهداف والمزايا الأخرى، التى يمكن استعراضها فى غضون المقالات التالية.