قبل غسيل الكلى.. أبرز وقائع إهمال مستشفى ديرب نجم.. منها "أعضاء بشرية"

واقعة جديدة من الإهمال الطبي نتج عنها وفاة 3 مرضى في مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وإصابة 13 أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، على خلفيتها رفعت وزارة الصحة حالة الطوارئ، مغلقة الوحدة التي خضعت مؤخرًا للصيانة بواسطة إحدى الشركات.

لم تكن تلك واقعة الأهمال الأولى في المستشفي، ففي سبتمبر عام 2015، قررت النيابة الإدارية بالزقازيق، برئاسة المستشار محمد يوسف، وبإشراف المستشار إيهاب عبد المنعم، جمعة رئيس النيابة، إحالة مدير مستشفى ديرب نجم السابق، و5 أطباء وموظف بالمستشفى إلى المحاكمة التأديبية، في القضية رقم 502 لسنة 2014، حرق فم طفل أثناء إجرائه عملية اللوز بالمستشفى.

وقررت النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في فبراير 2016، إحالة 13 طبيبًا، بأقسام الجراحة العامة والنساء والتوليد، بمستشفى ديرب نجم، للمحاكمة التأديبية، لتخديرهم المرضى وإجراء جراحات لهم، رغم من عدم تخصصهم.

وفي فبراير العام الماضي، خلال جولة مفاجئة لفريق من النيابة الإدارية، كشفت عن وجود أعضاء بشرية "طحال وأمعاء" وسرنجات مستخدمة، وأدوات مستعملة، محفوظة منذ حوالى 13 عامًا فى مادة الفورمالين بمشرحة المستشفى، وكشفت لجنة من هيئة الطب الشرعي، أن الأعضاء البشرية التي عثر عليها من فريق النيابة الإدارية بمستشفى ديرب نجم المركزي غير صالحة للاستخدام أو النقل لأي مريض، وكلفت النيابة الإدارية بضرورة التحري عن سبب احتفاظ المستشفى بها لسنوات طويلة دون إعدامها بعد إذن من النيابة العامة، في ظل عدم وجود محاضر تثبت قانونية الاحتفاظ بها لتلك المدة.

كما شهد يوليو من العام الماضي، مرور مفاجئ من لجنة تابعة لإدارة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الشرقية، على مستشفى ديرب نجم المركزي، وتبين عدم تواجد 26 من العاملين بالمستشفى أثناء الزيارة، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.