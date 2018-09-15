3 دقائق منجيات كتبت لـ"عبير عبدالفتاح" العمر المديد، بعدما شعرت بزغللة وهي ممددة الجسد على سرير شبه متهالك لإجراء جلسة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، عقبها طلبت إنهاء الجلسة على الفور والذهاب إلى مستشفى أخرى، ولم تمر ساعات حتى تلقى أهالي الشرقية نبأ وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى نفسها.

يحكي السيد إبراهيم محمود، البالغ من العمر 47 عامًا، لـ"الوطن"، أنه فور سماعة خبر إصابة مرضى غسيل الكلى بمستشفى ديرب نجم، توجه فورا للاطمئنان على زوجته، عبير، التي اعتادت إجراء جلسات الغسيل الكلوي داخل هذه المستشفي.

- محطة مياه المستشفى تسببت في وصول مياه ملوثة لأجهزة الغسيل الكلوي

"كنا نشاهد العديد من الأخطاء لكنها لم تكن بهذا الحجم"، هكذا وصف "إبراهيم"، رحلة علاج زوجته مع المستشفى حيث شهد فيها العديد من الأخطاء لكن لم تؤد أبدا إلى الموت، مشيرا إلى أن الحادث وقع نتيجة أن محطة مياه المستشفى التابعة للغسيل الكلوي، كان بها مشكلة ما تسببت بوصول مياه ملوثة إلى ماكينات الغسيل الكلوي.

وأكد الرجل الأربعيني لـ"الوطن"، أن زوجتة لم تكمل مدة ثلاثة دقائق على جهاز الغسيل الكلوي "الحمدلله زوجتي لم تجلس على الجهاز سوى ثلاث دقائق بعدها شعرت بالزغللة وهي ما لم تعتاد على ذلك، كما أنها نظرت إلى المريضة التي بجانبها فوجدتها في حالة أشبة بالغيبوبة، فطلبت إنهاء الجلسة".

في مستشفى الأحرار بالزقازيق يواجة "إبراهيم" وزوجته رحلة معاناة أخرى، حيث تم تحويل "عبير" إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق، وهناك بدأت رحلة معاناة جديدة ففي البداية ظل يبحث عن شخص يساعده، حتى وصل إلى وحدة غسيل الكلى وطُلب منه إحضار تذكرة والتوجه إلى قسم الباطنة، وظل يجلس بالساعات لا يجد من يساعد زوجته.

وعندما فاض الكيل به وأخبر إدارة المستشفى أنه سيرحل ويجري جلسة الغسيل على نفقته الخاصة خارجها، كان كل ما يشغل الطيب هو أن يوقع على استمارة خروجها من المستشفي وألا ستعتبر هاربة منها.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.