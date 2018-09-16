ضُبط أحد أفراد حرس الحدود في أمريكا خلال وقت مبكر، السبت، بعد أن تم اتهامه بأنه قتل أربع نساء "يعتقد أنهن عاهرات" وخطف الخُامسة، حسبما ذكر مسؤولون.

وقد تم العثور عليه ويدعى خوان دافيد أورتيز، وهو مشرف إنتل لدورية الحدود، حوالي الساعة الثانية صباحاً، عندما تعقبه جنود الولاية إلى موقف سيارات الفندق في مدينة لاريدو الحدودية بولاية تكساس، وتم العثور عليه مختبئًا داخل شاحنة.

ووفقا لـ"فوكس نيوز"، قال المسؤولون إنه "تم إبلاغهم بشأن أورتيز البالغ من العمر 35 عاماً، بعد أن هربت امرأة خامسة منه بعد اختطافها وقامت بابلاغ السلطات، وبالرغم من حجب المعلومات عادة حول عمليات القتل ، بما في ذلك هويات الضحايا، الا أنه قال محافظ مقاطعة ويب مارتن كويلار إن المحققين لديهم (أدلة قوية للغاية) على أن أورتيز هو المسؤول عن وفاة النساء الأربع".

وقال النائب عن مقاطعة ويب ايزيدرو ألانيز، إن الأدلة تشير إلى أن "الطريقة التي قُتلوا بها مشابهة"، وذكر أن السلطات لا تزال تحاول تحديد الدافع وراء عمليات القتل، لكن جميع النساء يعملن كعاهرات، مضيفا: "نعتبر هذا قاتلا متسلسلا".

وقال أندرو ميهان، المفوض المساعد للشؤون العامة في الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في بيان له، إن وكالته تتعاون بشكل كامل مع جميع المحققين.

وأضاف: "نقدم خالص تعازينا لعائلة الضحايا وأصدقائهم، وفي حين أن سياسة الجمارك وحماية الحدود لا تعلق على تفاصيل التحقيق المستمر، إلا أن العمل الإجرامي الذي يقوم به موظفونا ليس كذلك ولن يتم التسامح معه".

ويعتزم مكتب المدعي العام في المقاطعة توجيه الاتهام إلى أورتيز، بأربع تهم تتعلق بالقتل وإحدى حالات الخطف المشدد.