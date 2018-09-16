قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إن الحالة الجوية على الطرق السريعة جيدة ولا يوجد شبورة أو أمطار على أي منها، موضحا أن معدلات الحركة مازالت طبيعية بمعظم الأماكن.

وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن خدمات وزارة الداخلية بجميع أجهزتها المعنية موجودة بشكل مكثف لتطبيق قرار حظر سير سيارات النقل على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى.

وتابع "الشربيني"، أن الخدمات المرورية موجودة على الطريق الدائري بكامل قطاعاته وعلى مطالعه وعلى مطالع الطريق الدائري الإقليمي لإرشاد سيارات النقل.

واستكمل "الشربيني"، أنه حتى الآن يسعى جميع سائقي النقل بالإلتزام، ولا يوجد إخطارات بمخالفة قرار الحظر، مبينًا أن الإدارة العامة تتمنى الإلتزم بتطبيق قرار الحظر.