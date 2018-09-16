قال الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية، إن حادث قطار طنطا منوف، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، و5 حالات إغماء بين ركاب القطار.

وأضاف مدير مرفق الإسعاف، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه فور تلقيه بلاغ بالحادث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والتعامل مع حالات الإصابة.

وأضاف أن الإصابات عبارة عن سحجات وكسور، وتم نقلها إلى مستشفيات شبين الكوم الجامعي، والتعليمي، لتلقي العلاج، مشيرا إلى أنه لا توجد أي حالات خطرة بين ركاب القطار، ويتوقع خروجهم جميعا فور تلقيهم العلاج، مشيرا إلى أن حالات الإغماء كانت بسبب حالة الذعر والتدافع بين ركاب القطار.

وكان قطار "طنطا ـ منوف" اصطدم بمصد في محطة الشهيد عاطف السادات "شبين الكوم الجديدة"، نتيجة خطأ في تحويل مسار القطار، فيما هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

كما سادت حالة من الذعر بين ركاب، وقال شاهد عيان، إن القطار أثناء دخوله إلى محطة شبين الكوم الجديدة دخل على خط التخزين والذي ينتهي بمصد، مضيفا أن سرعة القطار كانت منخفضة أثناء دخوله المحطة، ولكن السائق لم يستطع التوقف فور اكتشافه الدخول في المسار الخاطئ، والاصطدام بالمصد وأشار مصدر أمني، إلى أن سائق القطار هرب بعد الحادث.