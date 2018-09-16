أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، خروج معظم المصابين في حادث قطار المنوفية بعد تحسن حالتهم، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم عن إصابة 12 مواطنًا، في حادث اصطدام قطار بمصد محطة قطار شبين الكوم الجديدة، في محافظة المنوفية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف مجهزة؛ نقلت 3 من المصابين إلى مستشفيي شبين الكوم الجامعي، فيما نُقل 9 آخرين إلى مستشفى شبين التعليمي.

وذكر "مجاهد"، أن الإصابات بسيطة وتراوحت ما بين كسور، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

واصطدم قطار "طنطا - منوف" قبل قليل، بمصد في محطة الشهيد عاطف السادات "شبين الكوم الجديدة"، نتيجة خطأ في تحويل مسار القطار، فيما هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وسط حالة من الذعر بين ركاب القطار.

وقال شاهد عيان، لـ"الوطن"، إن القطار خلال دخوله إلى محطة شبين الكوم الجديدة دخل في خط التخزين، الذي ينتهي بمِصدّ. وأضاف الشاهد، لـ"الوطن"، أن سرعة القطار كانت منخفضة في أثناء دخوله المحطة، ولكن السائق لم يستطيع التوقف فور اكتشافه الدخول في المسار الخاطئ ليصطدم بالمصد.

فيما أكد مصدر أمني، لـ"الوطن"، أن سائق القطار هرب بعد الحادث.

يشار إلى أن "المِصد" عبارة عن أداة لمنع عربات القطار من اختراق نهاية خط السكة الحديدية أو الانحراف عنها.