توفر عدد من البنوك للعملاء فتح حساب توفير جاري حيث تم إجراء بعض التعديلات على احتساب الفائدة حسب حجم شريحة حساب التوفير.

ويطلب البنك من العميل بعض الأوراق البسيطة لفتح الحساب، وهي: صورة من الرقم القومي، وإيصال مرافق وشهادة دخل أو تسجيل الوظيفة على الرقم القومي، وهو ما يعد أكبر عقبة أمام بعض العملاء الذين يعملون في مهن غير منتظمة.

وفرضت بعض البنوك الخاصة غرامات مادية على العميل الذي يقل قيمة الحساب عن الحد الأدنى المقرر من البنك، بشكل شهري.

ونستعرض الحد الأدنى لفتح حسابات التوفير والمصاريف الإدارية المستحقة على العميل لأول مرة لفتح الحساب، بالإضافة إلى المصاريف السنوية بـ8 بنوك مختلفة على النحو التالي:

1- البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لفتح الحساب ألف جنيه.

- مصاريف فتح الحساب 30 جنيهًا.

- مصاريف كشف الحساب شهريا 30 جنيهًا.

- مصاريف إصدار كارت الصراف الآلي لأول مرة ورسوم سنوية 30 جنيهًا.

- يتم احتساب الفائدة بدءًا من القيمة أكثر من 3 آلاف جنيه.

- لا يوقع البنك غرامة على العميل إذا قل الحساب عن الحد الأدنى.

يقسم البنك حساب التوفير إلى شرائح، وتتدرج الفائدة حسب قيمة الحساب لتتراوح بين أول شريحة 8.60% إلى 9% على أقل شريحة من فوق 3 آلاف جنيه حتى 9% حسب دورية صرف العائد لتصل على الشريحة الخامسة الأعلى بدءًا من 500 ألف جنيه إلى أعلى بين 10.70% إلى 11.25% سنويا حسب دوية صرف العائد.

2- بنك القاهرة:

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

- يتم احتساب الفائدة بدءًا من ألف جنيه.

- مصاريف فتح الحساب 25 جنيهًا فقط لأول مرة.

- مصاريف إصدار بطاقة صرف ائتمانية من ماكينات الصراف الآلي 30 جنيهًا.

- كشف حساب دوري 20 جنيهًا، و220 جنيهًا خدمة حساب كل ثلاثة أشهر.

تتراوح الفائدة ين 9.25% على العائد الشهري أو 9.30% على العائد ربع السنوي أو 9.5% على العائد نصف السنوي، وتقل الفائدة إلى 9% على العائد السنوي.

3- البنك العربي الإفريقي الدولي:

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- مصاريف فتح الحساب لأول مرة 30 جنيهًا لأول مرة فقط.

- يفرض البنك 3 جنيهات شهريا على الرسائل القصيرة التي يرسلها البنك للعميل لإعلامه بحركة السحب أو الإيداع على الحساب.

- ويفرض البنك 8 جنيهات مصاريف إدارية شهرية على الحساب .

- 10 جنيهات مصاريف على كل بيان كشف حساب.

- يقر البنك غرامة على العميل 50 جنيهًا شهريًا إذا قل المبلغ عن 5 آلاف جنيه.

- مصاريف إصدار بطاقة الصراف الآلي لأول مرة 50 جنيهًا.

وتترواح الفائدة بين 12% على العائد الشهري أو 12.25% على العائد ربع الشهري، أو 12.5% على العائد نصف السنوي أو 14% على العائد السنوي.

4- البنك التجاري الدولي CIB:

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- يتم احتساب الفائدة بدءًا من 10 آلاف جنيه.

- ويفرض البنك غرامة شهرية 40 جنيهًا إذا قل الحساب عن 5 آلاف جنيه.

- مصاريف فتح الحساب لأول مرة 50 جنيهًا .

- 50 جنيهًا مصاريف سنوية على بطاقة ATM.

- مصاريف سنوية للحساب 100 جنيه.

ويطبق البنك نظام العائد المتدرج حسب حجم شريحة حساب التوفير لتسجل 6.5% على العائد الشهري أو 7.25% على العائد ربع السنوي على الشريحة بدءًا من 10 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه.

وترتفع الفائدة على شريحة حساب التوفير بدءًا من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه الى 7% على العائد الشهري أو 8.25% على العائد الربع سنوي.

وتزيد الفائدة على شريحة الحساب من 500 ألف جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه لتسجل 8.25% على العائد الشهري أو 10% على العائد ربع السنوي.

وتقفز الفائدة على الشريحة من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه إلى 10.5% على العائد الشهري أو 12% على العائد ربع السنوي، فيما الشريحة الأخيرة الأعلى من 5 ملايين جينه تتراوح الفائدة بين 11% شهريًا أو 12% ربع السنوي.

5- بنك SAIB :

- الحد الأدنى لفتح حساب التوفير 10 آلاف جنيه.

- مصاريف فتح الحساب لأول مرة 10 دولارات أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

- يتم احتساب الفائدة على أي رصيد دون حد أدنى.

- مصاريف إصدار كارت الصراف الآلي 20 جنيهًا، و20 جنيهًا مصاريف إدارية سنوية على الكارت.

تتراوح الفائدة بين 5.75% على العائد الشهري أو 6% على العائد ربع السنوي أو 6.25% على العائد نصف السنوي أو 6.5% على العائد السنوي.

6– بنك الإسكندرية:

- الحد الأدنى لفتح الحساب ألف جنيه.

- مصاريف فتح الحساب لأول مرة 30 جنيهًا.

- مصاريف دورية كل 6 أشهر على الحساب 40 جنيهًا.

- مصاريف إصدار بطاقة ائتمانية فيزا 50 جنيهًا، أو 100 جنيه بطاقة ائتمانية ماستر كارد.

وتتدرج الفائدة على حساب التوفير حسب نظام الشرائح، أي ترتفع الفائدة مع زيادة حجم حساب التوفير وينقسم إلى 6 شرائح كالتالي:

تتراوح الفائدة بين 5% بدءًا من ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه و6% بدءًا من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه لتصل إلى 9% من فوق مليوني جنيه.

7- بنك الإمارات دبي الوطني "إي جي بنك":

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- يقر البنك فائدة على جميع الحسابات دون حد أدنى للحساب.

- مصاريف فتح الحساب لأول مرة 35 جنيهًا.

- مصاريف إدارية سنويًا 30 جنيهًا.

- مصاريف إصدار بطاقة صراف الآلي 40 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 جنيهات على الرقم السري.

وتتراوح الفائدة بين 6.5% على العائد الشهري أو 6.75% على العائد ربع السنوي، أو 7% سنويا.

8- بنك كريدي أجريكول:

- الحد الأدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه.

- يتم احتساب الفائدة من أول 5 آلاف جنيه.

- لا يقر البنك أي غرامات على العميل إذا قل حساب التوفير عن الحد الأدنى لفتح الحساب.

- مصاريف فتح الحساب لأول مرة 100 جنيه.

- مصاريف إدارية كل ثلاثة أشهر على البطاقة الائتمانية وخدمة الرسائل القصيرة: 50 جنيهًا.

تترواح الفائد بين 4.25% على العائد الشهري أو 4.5% على العائد السنوي .