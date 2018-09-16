زارت اللجنة المشكلة لمسابقة اختيار أفضل كلية على مستوى كليات جامعة بنها بمتابعة قياس أداء كلية التجارة ومدى كفاءتها واستعداد الكلية للعام الجامعي الجديد، بالإضافة إلى تفقد مبنى الشعبة الإنجليزية والإطلاع على نظافة المدرجات به، والتأكد من توفير الخدمات بها، ومعاينة مركز توزيع الكتاب.

كما قامت اللجنة بجولة تفقدية في مبنى السكاشن والإطلاع على جميع السكاشن به ومراجعة أعمال وترميم وصيانة المدرجات والسكاشن حتى تكون بالمستوى اللائق بخدمة أبنائنا الطلاب، وكيفية استخدام الداتاشو كأحد أدوات الوسائل التعليمية الحديثة في توصيل المعلومات بسهولة للطلاب.

وتفقدت اللجنة مركز الشهادات الإلكتروني بالكلية، والذي أنشأ حديثا ليسهل عملية استخراج الشهادات دون السماح بالتلاعب أو التزوير.

كما تفقدت اللجنة المبنى الادارى بالكلية وإدارة شؤون التعليم والطلاب بالكلية وشاهدت كيفية استقبال الطلاب الجدد والمرشحين بالفرقة الأولى للتقدم بالأوراق الخاصة بهم للتسجيل في الكلية دون أي عوائق، كما عاينت المكاتب الخاصة بالسادة الإداريين، وتناقشت اللجنة مع بعض السادة الزملاء للوقوف على بعض المشاكل التي تواجههم في العمل وكيفية الوقوف على حلها للمساهمة في الارتقاء بالعمل وسرعة الإنجاز.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد خليل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور علي خليل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.