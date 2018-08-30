استقبل الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، أمس، 14 طالبا من طلاب الجامعه المبعوثين لدراسة الماجستير والدكتوراه بأربع جامعات صينية، هي "هاربين، شيان، وهان للتكنولوجيا، ووسط الصين".

وأكد القاضي، خلال اللقاء، على أهمية إرسال طلاب من جامعة بنها إلى جامعات عالمية متقدمة، للحصول على الماجستير والدكتوراه في تخصصات يحتاجها المجتمع المصري، للمساهمة في حل المشكلات التي تواجهه.

وأضاف القاضي، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن الجامعة نجحت في عقد عدد كبير من الاتفاقيات مع العديد من جامعات العالم المتقدمة، كما نجحت في التعاون مع الجامعات الصينية التي أصبحت تمثل راصدا جديدا للبحث العلمي والتعاون المشترك بينها وبين جامعة بنها.

وقال: "نجحنا من خلال علاقاتنا المتميزة مع الجامعات الصينية في الحصول علي أكثر من 125 منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه، وما بعدهما في هذه الجامعات المتقدمه ليس علي المستوي الصيني وحدها ولكن علي المستوي العالمي".

يذكر أن الطلاب الذين استقبلهم رئيس الجامعه هم 14 طالباً، منهم 3 مبعوثين لدراسة الماجستير و11 للدكتوراه من كليات الهندسة بشبرا وهندسه بنها والطب البيطري والعلوم والتجارة والتربية النوعية، على أن تستمر دراستهم ما بين عامين إلى 4 أعوام.