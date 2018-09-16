قالت مصادر يمنية إن ميليشيات الحوثي تشرع في نقل أموال من بنوك الحديدة إلى صنعاء بعد تضييق الخناق عليها من قبل قوات المقاومة المشتركة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.