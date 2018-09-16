قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية في الشؤون الدينية، ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إنه يجب مواجهة الإرهاب بالتعليم في مجتمعاتنا العربية، التي تقتضي بأن يكون لدينا دليل إرشادي لأهم القضايا التي نحتاجها في نظامنا التعليمي، كمادة التربية الوطنية التي يجب أن تعيد التأصيل لفكرة الوطن.

جاء ذلك خلال ندوة البرلمانات العربية لاتحاد البرلماني العربي، حول الوضع العربي الراهن، التي يستضيفها مجلس النواب، في جلسة "محاربة أفكار التطرف من خلال التعليم والثقافة وسيادة القانون"، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وأوصى الأزهري، بضرورة عرض المفهوم الديني الصحيح في الدول العربية وإبراز المقاصد العليا للدين والشريعة وأهمها حفظ الأنفس والعرض والدين والمال، مطالبا بترسيخ 5 قيم في وعي الإنسان، وهي احترام حقوق الأكوان وهي أوسع وأشمل من مفهوم حقوق الإنسان، وازدياد العمران، وإكرام الإنسان، وحفظ الأوطان، وزيادة الإيمان.

وأشار الأزهري إلى أهمية بناء الشخصية الوطنية في المجتمعات العربية، مع الاهتمام بالتعليم والثقافة وسيادة القانون، مشددا على أهمية التنسيق بين الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها لمواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة.