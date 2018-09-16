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معروف يوسف: خدمت الزمالك 4 سنين والنتيجة إهانتي

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"سعفان" و"آمنة" يوزعان 1574 شهادة أمان على العمالة غير منتظمة بالبحيرة

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ضبط 6 متسولين و16 بائعا متجولا و6 خيول في حملات بمنطقة الجيزة الأثرية

ضبط 6 متسولين و16 بائعا متجولا و6 خيول في حملات بمنطقة الجيزة الأثرية

البورصة تبدأ العمل بوحدة المزايدة الخميس المقبل

البورصة تبدأ العمل بوحدة المزايدة الخميس المقبل

دعايا للتعرف على مزايا استخدام القطع الموفرة لترشيد المياه بالإسكندرية

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تحرير 9 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة

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