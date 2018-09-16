قال الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن حصاد نشاط إدارة الصيدلة أغسطس الماضي، ما بين حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية أو إصدار قرارات بالغلق الإداري وتحرير محاضر مخالفة.

وأضاف "أبو سليمان" في بيان رسمي، اليوم الأحد، أنه تم الترخيص لـ7 منشآت صيدلية جديدة، ما بين صيدليات عامة تبيع الدواء للجمهور وصيدليات خاصة داخل المستشفيات ومخازن أدوية.

وأكد أنه تم عمل 1898 زيارة تفتيش مفاجئة، ما بين 1638 زيارة على الصيدليات العامة و28 زيارة تفتيش مفاجئة على الصيدليات الخاصة داخل المستشفيات و12 زيارات تفتيش مفاجئة لصيدليات الخدمة الليلية و38 زيارة تفتيش مفاجئة لمخازن الأدوية، كما تم التفتيش على مكاتب الصحة ومكاتب رعاية الطفل ومستوصفات الصدر.

وأشار إلى تحرير 81 محضرا بأقسام الشرطة و135 محضرا إداريا واستصدار قرارات غلق إداري لـ3 صيدليات لعدم وجود ترخيص أو عدم وجود المدير الصيدلي أو وجود أدوية مهربة.