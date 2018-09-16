أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، 98 طبيبًا وممرضًا بمستشفى أبو قرقاص العام للإدارة العامة للشؤون القانونية للتحقيق معهم؛ بسبب تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي.

جاء ذلك خلال حملة مفاجئة لأعضاء إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية على المستشفى العام.

وقال المحافظ، إنه من أولى تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للمحافظين والحكومة، مكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، والتصدي له بقوة القانون، مؤكدا أنه سيضرب بيد من حديد لكل من يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء عمله والإخلال بواجبه الوظيفي والإنساني تجاه المواطنين بشكل عام والمرضى بشكل خاص.

وأكد المحافظ، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لجميع المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية بكل مركز للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانيات، والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، والانضباط وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.

وأضاف المحافظ، أن المواطن يعد من أهم أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، مضيفًا "من هنا يأتي الاهتمام بتطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة له ومن أهمها قطاع الصحة".

أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن رصد تغيب وترك عمل لـ9 استشاريين، وغياب من أول اليوم لـ7 من الأخصائيين، وترك عمل لـ34 طبيبًا، وغياب طبيبة من النواب وترك عمل لـ6 أطباء من النواب، كذلك تغيب 39 ممرضًا وممرضة، وغياب من أول اليوم لـ2 من الأطباء بالنوباتجية المسائية، لافتا إلى أن القوة البشرية للمستشفى تصل إلى 150 طبيبًا وممرض.