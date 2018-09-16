قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك أسئلة شائعة عن نظام التعليم الجديد جزء منها يتعلق بالثقافة العامة، مثل "التيرم المنتهي ومجموع الدرجات"، مشيرا إلى أنه ليس من حق البعض التوجه لمثل تلك الأسئلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بديوان عام الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تصر على عدم نجاح أي تلميذ في الابتدائي دون أن يتعلم القراءة والكتابة، قائلا "التلميذ اللي مش هيتعلم القراءة والكتابة هاسقطة ألف مرة".

وأكد على عدم وجود امتحانات في النظام الجديد للتعليم، وأن الفهم شرط النجاح وليس مجموع الدرجات.