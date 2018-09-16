أعلنت جامعة عين شمس بدء المرحلة الثالثة لخطة التدريب للعاملين بالجامعة، 7 أكتوبر المقبل، من خلال برنامج تدريبي يقدمه مركز تدريب الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابع لوزارة المالية.

وقال سمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس، إن خطة التدريب تستهدف تنمية مهارات العاملين برقابة المخزون السلعي "المخازن"، وتوجيههم إلى أفضل طرق الأداء، تحقيقا للاقتصاد في التكاليف والوقت والجهد، فضلًا عن اكتشاف نقاط الضعف في التخطيط، وتبسيط الإجراءات ووضع نظام جديد للسجلات والدفاتر التي يجب الاستعانة بها.

وتستهدف خطة التدريب العاملين بالشراء والتعاقدات الحكومية "المشتريات"؛ لزيادة معرفتهم بالقواعد المنظمة للشراء والبيع الحكومي وفقا للقانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن كل متدرب يحصل على 40 ساعة تدريبية طوال 10 أيام، هي مدة البرنامج الواحد شريطة التفرغ الكامل، على أن تستمر الدورات 6 مايو 2019.

وأكد عبد الناصر أن التدريب هو الطريق للجودة، مشيرًا إلى حرص جامعة عين شمس على رفع كفاءة الجهاز الإداري بمختلف الإدارات، بما يصب في صالح جودة الخدمة المقدمة من الجامعة باعتبارها مؤسسة أكاديمية ذات ميزة تنافسية.