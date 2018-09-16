في الحملة القومية للتوعية به.. مايا مرسي تتناول أولى جرعات فيتامين "د"

أجرت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تحليل نسبة فيتامين "د"، وتناولت خلال المؤتمر الصحفي أول جرعة دواء لعلاج نقص فيتامين "د" لديها.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق "الحملة القومية للتوعية بمخاطر فيتامين "د" وتأثيره على صحة المرأة والأسرة المصرية"، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع شركة إيفا فارما.

من جهتها قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن دواء فيتامين "د" أصبح متوفر منه أقراص سهلة التناول لأول مرة منتج من شركة مصرية وسعره في متناول الجميع.

وطالبت مايا، جميع السيدات بتحليل نسبة الفيتامين، وتوعية غيرها من السيدات بأهمية التحليل ومعرفة النسبة وتناول الدواء في حال نقصها.