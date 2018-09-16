ضبطت مديرية التموين بمحافظة المنيا، اليوم، تروسيكل محمل ببقرة تزن 350 كيلو جرامًا، و50 دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ملوي، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة، نظمتها المديرية، بالتعاون مع مديريتي الصحة، والطب البيطري، وإدارة تموين، لضبط الأسواق والأسعار، والوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين، ومكافحة الغش والفساد، والاستيلاء على المال العام.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل التموين بالمنيا، إن هناك توجيهات مشددة من المحافظ اللواء قاسم حسين، بضرورة متابعة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية، التي أسفرت عن تحرير 41 محضرًا مخالفًا للمخابز البلدية منها؛ 3 محاضر تجميع خبز بعدد 5500 رغيف، و13 نقص وزن، و 12 محضرًا عدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 محاضر تصرف في الدقيق بإجمالي 12جوالًا، ومحضر عدم إعطاء بون صرف.

وأشار بسخرون بولس، مدير عام الرقابة التموينية، إلى أنه أثناء إحدى الحملات التفتيشية فجرًا على المخابز، تم ضبط أحد التكاتك محملة ببقرة مذبوحة، وتبين بعد الكشف عليها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.