تحل الدكتورة أمال موافي، كبير مستشاري منظمة العمل الدولية، مساء اليوم الأحد، ضيفةً على الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "مال وأعمال" المذاع علي شاشة قناة "Cbc Extra News" الفضائية.

ومن المقرر أن تتناول "موافي" سوق العمل في مصر، وتراجع معدل البطالة إلي أدني مستوى له منذ 8 سنوات، في ضوء برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، قال الإعلامي إسماعيل حمَّاد، إن حزمة المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة بتوجيه ورعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهمت بقوة في خفض معدل البطالة، خاصةً في صفوف الشباب، بتوفيرها فرص عمل لآلاف الشباب.

وأضاف "حمَّاد" أن مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة ساهمت هي الأخري في دعم الشباب وتوفير فرص للمنافسة وتحقيق أرباح، مشيراً إلي أن كبير مستشاري منظمة العمل الدولية، ستوضح خلال الحلقة دور "المنظمة" في دعم الإصلاحات الجارية في سوق العمل المصري، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من خلال ملتقيات التوظيف في المحافظات.