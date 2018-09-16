أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت خروج 8 حالات من مصابي حادث "ديرب نجم" بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.