نفى أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، وجود أي تأخير في موعد معرض "أهلا مدارس".

وأضاف حسام الدين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن مشتريات المدارس تنقسم إلى قسمين؛ موضحا: "قسم ما قبل المدرسة اللي هو الحجات الإلزامية زي الزي والحقيبة؛ وقسم تاني زي مستلزمات المدارس ودي بتبقى احتياجاتها ما بعد دخول المدرسة".

وتابع: "فيه عنصر تاني بيتدخل في الموضوع وهو صرف المرتبات، الشهر دا الصرف يوم 20 سبتمبر والموظفين بيحتاجوا بعد الخروج من المواسم للمرتبات فعشان كدا اختارنا يوم 19 كبداية للمعرض، عشان تكون أغلب الأسر جاهزة إنها تشتري بأريحية".

وأشار مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إلى أن هناك معارض على مستوى الغرف التجارية أقيمت في أماكن مختلفة، منها القاهرة، تمهيدا للمعرض الكبير الذي يعد الأكبر بالشرق الأوسط، مستطردا: "بتاع السنة اللي فاتت كان 2000 متر والسنادي حوالي 7600 متر، موجود في 3 صالات في مركز القاهرة الدولي بالمؤتمرات".