خرج سجين من مستشفى قنا العام، اليوم، بعد استخراج تليفون محمول له من داخل معدته بعد ابتلاعه للدخول بسجن قنا العمومي.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد إصابة المسجون سيد محمد أحمد 34 عاماً، عاطل وسجين في سجن قنا العمومي، بحالة قيء دموي وألام شديدة بالبطن، حيث أنه محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 2011/15 جنح الغردقة والمحكوم علية بالسجن 10 سنوات وتم إيداعه بسجن قنا العمومي.

وتبين قيام المتهم بأعمال شغب وعنف داخل السجن عقب العثور على أوراق مالية وهاتف محمول بحوزته وحال ضبطه قام بابتلاع الأوراق المالية والهاتف ما أدى لإصابته على الفور بقيء دموي وجرى نقله للمستشفى وسط حراسة مشددة لتلقي العلاج اللازم، واستخراج التليفون، وبعد خروجه جرى ايداعه في سجن قنا العمومي مرة أخرى.

وقال مصدر طبي مسؤول في مستشفى قنا العام، إن السجين فور انتقاله إلى المستشفى تعامل معه طبيب من قسم الأشعة والباطنة والجراحة، وجرى عمل الأشعة اللازمة تبين استقرار محمول صغير في المعدة.

وأضاف أن فريق الأطباء بعد عمل الاشاعات على منطقة البطن وعلى صدره، قرر إعطاء المريض أدوية تساعده على القيئ وبالفعل خرج المحمول من نوع نوكيا صغير، وأعطي له العلاج اللازم للعلاج من آثار القيئ الشديد.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وتحرر محضر رقم 11148 جنح قسم قنا، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.