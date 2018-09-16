ألغت واشنطن، اليوم الأحد، إقامات السفير الفلسطيني لديها وأفراد عائلته وأغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفق تصريح أدلى به عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ"الأناضول".

وأدان عضو اللجنة واصل أبويوسف القرار، وقال إن رئيس الوفد العام لمنظمة التحرير في واشنطن حسام زملط مقيم منذ أربعة شهور في رام الله بناء على طلب من القيادة الفلسطينية.

وقال أبو يوسف، إن القرار يأتي في ضوء حرب شاملة على القيادة الفلسطينية لرفضها "صفقة القرن"، وأضاف: "هذا القرار لن يكسر أدارة الشعب الفلسطيني وقيادته".