قال أسامة نبيه، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه من اقترح وتبنى فكرة اختيار مجموعة من اللاعبين تكون هي القوام الأساسي لمنتخب مصر وثابتة في معظم المباريات، مع البحث عن اللاعبين المتألقين وضمهم.

وأضاف "نبيه"، خلال استضافته في برنامج "سوبر" المذاع عبر فضائية "بيراميدز" مع الإعلامي إبراهيم فايق أنه سعيد للغاية بتبنيه تلك الفكرة رغم الهجوم الشديد الذي تعرض له جهاز المنتخب بسبب ضم اللاعبين نفسهم في كل مرة، رغم تذبذب أداء الكثير من اللاعبين، متابعًا: "لو رجع بيا الزمن هكررها تاني، والتجربة نجحت بالفعل بالوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا والوصول لكأس العالم".