تسجيل الدخول

الوطن

حسام غالي عن أزمته مع أسامة نبيه: "سمعت كلام معجبنيش فمشيت"

منذ 9 دقيقة
كتب: شريف سليمان
حسام غالي عن أزمته مع أسامة نبيه: "سمعت كلام معجبنيش فمشيت"

حسام غالي

كشف حسام غالي، لاعب النادي الأهلي المعتزل، كواليس خلافه مع أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، والتي تسببت في ابتعاده مع المنتخب. 

وقال خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم حجازي، مقدم برنامج "دائرة الضوء"، المُذاع عبر القناة الثانية في التليفزيون المصري: "سمعت كلام معجبنيش فمشيت من المكان اللي كنت فيه، وكملت المعسكر عادي، ولعبت في ماتش نيجيريا". 

وأضاف أن الأزمة تطورت بعد انتهاء معسكر المنتخب، حيث اجتمع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، في جلسة صلح لم يحضرها اللاعب، إلا أنه فوجئ باستبعاده من المنتخب نهائيًا بعد ذلك. 

أخبار متعلقة

قبل الوداع.. ماذا قالوا عن حسام غالي آخر أفراد كتيبة "الستة" في الأهلي

قبل الوداع.. ماذا قالوا عن حسام غالي آخر أفراد كتيبة "الستة" في الأهلي
حسام غالي يكشف سبب اعتزاله وخططه المستقبلية في «دائرة الضوء».. الليلة

حسام غالي يكشف سبب اعتزاله وخططه المستقبلية في «دائرة الضوء».. الليلة
بالفيديوI الوجه الآخر لـ"الكابيتانو".. 4 مواقف بكى فيها حسام غالي

بالفيديوI الوجه الآخر لـ"الكابيتانو".. 4 مواقف بكى فيها حسام غالي
"الأهلي": البحث عن شخصية مثل حسام غالي ليس سهلا

"الأهلي": البحث عن شخصية مثل حسام غالي ليس سهلا
"إنيستا - حسام غالي".. دموع "فنان" في نهاية المشوار

"إنيستا - حسام غالي".. دموع "فنان" في نهاية المشوار
"الأهلي": عبد الله السعيد أخبر حسام غالي فقط بتوقيعه للزمالك

"الأهلي": عبد الله السعيد أخبر حسام غالي فقط بتوقيعه للزمالك
رضا عبدالعال: حسام غالي لازم يرجع المنتخب.. ومحمد صلاح مؤدب في الملعب

رضا عبدالعال: حسام غالي لازم يرجع المنتخب.. ومحمد صلاح مؤدب في الملعب

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

حسام غالي عن أزمته مع أسامة نبيه: "سمعت كلام معجبنيش فمشيت"

حسام غالي عن أزمته مع أسامة نبيه: "سمعت كلام معجبنيش فمشيت"

حسام غالي يحكي موقفا طريفا مع ثابت البطل بسبب "فينورد الهولندي"

حسام غالي يحكي موقفا طريفا مع ثابت البطل بسبب "فينورد الهولندي"

"بالفن نقدر نغير".. فعاليات للتوعية بقصر ثقافة الأقصر

"بالفن نقدر نغير".. فعاليات للتوعية بقصر ثقافة الأقصر

محافظ دمياط يأمر بتكثيف حملات النظافة وإزالة المطبات العشوائية

محافظ دمياط يأمر بتكثيف حملات النظافة وإزالة المطبات العشوائية

محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع

محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع

اختيارات الوطن

بالفيديو| في 5 مباريات.. خروج صلاح يهز شباك ليفربول

بالفيديو| في 5 مباريات.. خروج صلاح يهز شباك ليفربول

«صلاح» يتفوق على «رونالدو» ويصبح هدافاً للعالم

«صلاح» يتفوق على «رونالدو» ويصبح هدافاً للعالم

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الأكثر قراءة

عاجل