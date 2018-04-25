حسام غالي عن أزمته مع أسامة نبيه: "سمعت كلام معجبنيش فمشيت"

كشف حسام غالي، لاعب النادي الأهلي المعتزل، كواليس خلافه مع أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، والتي تسببت في ابتعاده مع المنتخب.

وقال خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم حجازي، مقدم برنامج "دائرة الضوء"، المُذاع عبر القناة الثانية في التليفزيون المصري: "سمعت كلام معجبنيش فمشيت من المكان اللي كنت فيه، وكملت المعسكر عادي، ولعبت في ماتش نيجيريا".

وأضاف أن الأزمة تطورت بعد انتهاء معسكر المنتخب، حيث اجتمع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، في جلسة صلح لم يحضرها اللاعب، إلا أنه فوجئ باستبعاده من المنتخب نهائيًا بعد ذلك.