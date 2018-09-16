قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الحكومة أنفقت 100 مليار جنيه ثمنا لـ600 ألف وحدة سكنية.

وتابع يونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، اليوم، أن الدولة أنفقت 1.8 مليار جنيه على 7300 وحدة سكنية من المشروعات الجديدة، مضيفا: "أهلينا بتوع المناطق العشوائية هيسكنوا في عمارات بأسانسيرات بعفش كامل وتشطيب كامل، والوحدات بيتنفذ معاها الخدمات المختلفة كالمدارس والحضانات والمستشفيات والملاعب ومسرح".

وتابع أن مشروع المحروسة 1 و2 عبارة عن 4300 وحدة جارٍ العمل بهم.