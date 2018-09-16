تمكن النقيب محمود عبد الجواد، معاون مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط عاطلين بحوزتهما تذاكر هيروين ومطواتين ومبالغ مالية بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، يفيد تمكن النقيب محمود عبد الجواد، معاون مباحث القسم، من ضبط "ا. ح"، 31 عاما، وشهرته "بوقلة"، و"ش. ع"، وشهرته "الشنتناوى"، بحوزتهما تذاكر "هيروين" ومطواتين، ومبالغ مالية، بقصد الاتجار، حال تواجدهما في شارع شوقي، دائرة القسم.

جرى التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.