انطلقت في مدينة الطود التاريخية جنوب الأقصر فعاليات "يوم التطوع المصري الألماني"، الذي يقام للعام الرابع على التوالي بمشاركة 60 من طلاب المدارس والجامعات الألمانية وعشرات من الطلاب والمتطوعين المصريين والتي تنظمه جمعية الشباب بالطود.

شهدت فعاليات اليوم الاول زراعة 1300 شجرة زينة وأشجار مثمرة، في منطقة الحسينات بجنوب الأقصر بحضور مندوبين من السفارة وعدد من وكلاء الوزرات بالأقصر ولفيف من الشخصيات العامة وخبراء السياحة.

وقال صلاح جلال، رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب المنظمة للفعاليات، إن الفعاليات تهدف لغرس قيم التطوع ولتوطيد العلاقات المصرية الألمانية والمساهمة في تجميل وتطوير مدينة الطود من خلال غرس 1300 شجرة مثمرة، فضلا عن عدد من الفعاليات الترفيهية والخدمية والخيرية.

واضاف جلال ، ان الطلاب الالمان سيشاركون في مباراة خيرية لصالح مرضي السرطان في الصعيد في احد المنتجعات السياحية اضافة الى الى تدشين مبادرة " مصر امان .. تعالوا زروها" والتى تهدف الى زيارة المناطق الاثرية والسياحية ودعوة السائحين الالمان لزيارة مصر والاقصر تحديدا من خلال رسائل مصورة يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى الالمانية بثلاث لغات.

وقال المهندس ابراهيم غزالى، عضو مجلس ادارة جمعية الشباب ، ان الطلاب الالمان حريصون على تكرار الزيارة كل عام خلال هذا التوقيت حيث انهم ارتبطوا بالاقصر واهلها لما تحتويه الاقصر من مناطق اثرية لا يوجد لها مثيل في العالم.

وقال مانويل داير ، احد المتطوعين الالمان، انهم سعداء بمبادرة زراعة الاشجار مشيرا انه وزملائه اطلقوا اسمائهم على كل شجرة قاموا بزراعتها والتقطوا صورا تذكارية معها لمعرفةةمكانها وزيارتها فى السنوات القادمة، مؤكدا انه لم يكن يتخيل ان الاقصر بهذا الجمال وتحوى كل هذه الكنوز والمواقع الاثرية ، مختتما حديثه انه متشوق لزيارة مقبرة الملك الصغير توت عنخ امون الذى قرا عنه كثيرا.