أصيب تاجر "مخدرات"، اليوم، إثر تبادل لإطلاق النار بينه وبين قوات الشرطة أثناء تنفيذها حملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية لاستهداف تجار المواد "المخدرة" بقرية الصوامعة شرق مركز أخميم بسوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود معلومات تفيد قيام عنصرين خطرين بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذ قرية الصوامعة شرق مسرحا لمزاولة نشاطهما.

جرى تحديد مكان تواجد العنصرين وتبين أنهما "السيد. ا"، وشهرته "هاني السليني"، و"إبراهيم. م. ع"، وفور وصول القوات بأدر أحدهما بإطلاق النيران ورد القوات على مصدر النيران.

وتبين أن المتهم الأول مصاب بطلق ناري باليد وعثر يمكان إطلاق النيران على فرد محلى الصنع وجرى ضبط المتهم الثاني وعثر معه على 2 كيس من مخدر "الحشيش" و70 قرص "تامول" و2 هاتف محمول.

جرى نقل المصاب الأول للمستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المتهم الثاني والمضبوطات، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وبالكشف جنائيا على المتهم الأول تبين أنه سبق اتهامه في 19 قضية متنوعة ما بين سرقة مواشي وسيارات وإحراز سلاح ناري وسرقة بالإكراه وتبين أنه مطلوب في 7 قضايا للتنفيذ عليه أحكاما بالحبس.

جار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.