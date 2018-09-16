قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 19 سبتمر ما توصلت إليه الوزارة والموقف الحالي من حيث توفر المناهج والمعلمين المدربين، وتوفر الفصول وقبول الطلبة بالمدارس اليابانية وتدريب المعلمين عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة اختارت معلمي المدارس اليابانية بعد مراحل الامتحانات الشخصية والاختبارات الطبية والنفسية.

وتابع: "اخترنا 679 معلما من أصل 20 ألف معلم، ودول اللي هيدرسوا بـ 34 مدرسة في 19 محافظة"، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بالمدارس اليابانية بلغ حوالي 13 ألف في مرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي.