عجميات تشارك بالسمسمية ورقصات وطنية في دوري الشركات ببورسعيد

استعرضت فرقة عجميات الاستعراضية رقصات متنوعة من خلال المشاركة في بطولة دوري الشركات رقم 51 المقامة سنويًا في بورسعيد.

وأكد عمرو عجمي، مخرج العرض أننا حرصنا من خلال الرقصات المتنوعة ما بين السمسمية كرقصة فلكولورية تتميز بها بورسعيد ورقصات على أنغام أغاني وطنية مثل "رسمنالك وطوبة فوق طوبة، وسيلافي"، وأيضًا رقصات رياضية مثل الجمباز الإيقاعي وعرض رياضي.

وشارك في تصميم الرقصات أحمد عجمي، وقدم الشكر لأبطال العروض الذين أخرجوا إبداعاتهم اليوم، والتي نالت على إعجاب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والحاضرين خلال مشاركتهم في افتتاح دوري الشركات ببورسعيد.