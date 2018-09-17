يستعد الإعلامي وائل الإبراشي، لتقديم برنامج "كل يوم"، عبر قناة "ON E"، اعتبارًا من أكتوبر المقبل، إذ أنه سيكون بديلًا للإعلامي عمرو أديب، بعد انتقاله إلى قناة "Mbc مصر"، لتقديم "الحكاية".

"الإبراشي" بدأ حياته المهنية، من خلال المجال الصحفي، عندما عمل صحفيًا بجريدة "روز اليوسف" وكذلك "الصباح"، لينضم إلى قناة "دريم"، قبل 2010، ليُقدم برنامج "الحقيقة" والذي كانت تقدمه الإعلامية هالة سرحان، قبل مغادرتها القناة، حيث حلّ مكانها.

"الحقيقة" كان يُعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويعاد مرتين أسبوعيًا، ويرصد مشاكل مصر الداخلية والخارجية، ويكشف الكثير من الفساد الموجود في المجتمع، كما سجل أول ظهور للبهائيين والإيموز والميتال في البرنامج.

وفي هذا الشهر، قبل 6 سنوات، تقدمت الإعلامية منى الشاذلي، مُقدمة "العاشرة مساء"، على "دريم"، باستقالتها من القناة، بشكلٍ مفاجئ، بعد تقديمها البرنامج لمدة 7 أعوام متواصلة، لتنتقل بعدها إلى المحطة الوليدة آنذاك، قناة "Mbc مصر"، لتقديم برنامج جديد.

قطاع كبير من الجمهور، توقع تراجع "العاشرة مساء"، بعد مغادرة "الشاذلي"، واستطاعت أن تضع البرنامج في مقدمة برامج الـ"توك شو"، لكن أسامة عز الدين، رئيس قنوات "دريم" آنذاك، رأى غير ذلك، وقال في تصريحات صحفية، إن البرنامج مستمر لأنه ملك لقنوات دريم، ولا يمكن إيقافه لأن أحد عناصره أنسحب لسبب أو لآخر، ونحن الآن بصدد إعادة إطلاق البرنامج بشكل جديد مع الإعلامى وائل الإبراشي، والذي يبدأ في تقديم أولى حلقاته خلال أيامٍ قليلة، ويتوقف برنامج "الحقيقة" ربما لبعض الوقت.

"الإبراشي" دخل في تحدٍ جديد، وسعى نحو وضع بصماته في "العاشرة مساء" بشكله الجديد، وأن يرتبط اسمه بالبرنامج، بعد مغادرة "الشاذلي"، ومع مرور الوقت، ورصده للأحداث التي تشهدها الساحة المصرية والإقليمية، وتحليلها من الزوايا كافة، استطاع أن يدفع البرنامج إلى الأمام، وأن يكوّن اسمًا بارزًا ومنافسًا قويًا لمُقدمي الـ"توك شو".

الجمعة الماضية، كانت شركة "إعلام المصريين"، أعلنت عن انضمام الإعلامي وائل الإبراشي، إلى قناة "ON E"، لتقديم برنامج "كل يوم"، خلال أكتوبر المقبل، والذي كان يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، حيث سيبدأ "الإبراشي" تفعيل ورشة عمل من أجل إعداد المحتوى لبرنامج قوي من المتوقع أن يكون الأعلى مشاهدة.

وأصدر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إعلام المصريين"، بيانًا صحفيًا، قال فيه إن انضمام وائل الإبراشي في الموسم الجديد هو أحد الركائز التي ستتقدم بها ON E إلى صدارة القنوات المختلفة، وسيكون استمرارًا لنجاح القناة التي حصدت جوائز أحسن القنوات منذ انطلاقها منذ عامين، مؤكدًا ثقته أن يأتي البرنامج ضمن خريطة متميزة في البرامج و المحتوى وفي شكل يتلائم مع متطلبات المشاهد المصري والعربي.