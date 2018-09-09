وائل الإبراشي ينعى مراسل "العاشرة مساء" في أوربا

نعى الإعلامي وائل الإبراشي، مراسل برنامج "العاشرة مساء" في إيطاليا، صالح العمدة، والذي وافته المنية، أمس السبت، إثر حادث سيارة.

ونشر الإبراشي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عددا كبيرا من الصور له مع العمدة، وعلق: "صدمني النبأ الأليم بوفاة تلميذي وصديقي وأخي صالح العمدة في حادثٍ أليم، وكأنه جاء خصيصا من إيطاليا إلى بلده مصر التي يعشقها كثيرا ليموت فيها، حيث يعيش بشكلٍ دائم في مدينة تورينو في إيطاليا".

وتابع: "تعرفت على صالح العمدة بالصدفة من خلال رسائله التليفونية، وشعرت بذكائه وحماسته وطاقته للعمل وقدرته على اختيار الموضوعات الصحفية، فأصبح جديراً بأن يكون مراسل (العاشرة مساءً) في أوروبا وليس في إيطاليا وحدها، قام معي بإعداد موضوعات في غاية الأهمية بدأناها بأطفال الهجرة غير الشرعية مروراً باللقاء مع آخر زوجات الملك فاروق، وانتهاءً بالتقارير التي تعبر عن مشاكل العمالة المصرية في إيطاليا، واللقاء مع اللاعب الإيطالي من أصل مصري ستيفان كريم شعراوي".

واستطرد: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله، ويكفي أنه لم يقابل أحداً إلا وترك أثرا طيبا لأدبه الشديد وابتسامته التي لم تكن تفارقه، ووجهه البشوش وحيويته الشديدة في العمل.. رحم الله صالح العمدة".