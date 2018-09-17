تمكنت حملة تموينية بمحافظة الفيوم، من ضبط 50 كيلوجرام لحوم مفرومة ودواجن متبلة فاسدة، وتم التحفظ عليها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.

كانت الحملة التموينية، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، ورئاسة المهندس حمّاد سالم عطية، مدير عام إدارة تموين بندر أول، والمهندس مصطفى فخر الدين عياد، رئيس الرقابة، تمكنت من ضبط أحد المطاعم الشهيرة، لديه 50 كيلوجرام لحوم مفرومة ودواجن متبلة تبين بعد الكشف البيطري عليها، بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1461 جنح أمن دولة طوارئ 2018م، كما حررت محاضر للمخابر بسبب مخالفات منها نقص وزن وعدم اتباع تعليمات النظافة، ومواصفات، وأخطرت النيابة للتحقيق.