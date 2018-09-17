قالت الفنانة غادت عبدالرازق إنها عنيدة جدًا وحينما تضع هدفا أمامها لا تتوقف إلا بعد تحقيقه.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "أنا عنيدة جدًا ولما بحط حاجة في دماغي يانا ياهي وبحب أضحك وبحب أخرج وبحب أصحابي وحرة وربنا إداني حرية ليه مستعملهاش".

وتابعت عبد الرازق: "ومين قالك اني هتجوز واحد وأبقى عنيدة معاه في البيت أكيد لا وليه متقولش انا هتجوزه وهو اللي هيطلع عيني ولا هو الراجل ملاك على الأرض".

ورد أديب: "مفيش راجل بيغلط ولعلمك بقا الرجالة كل عيوبهم مزايا والمشكلة دايمًا في الست ولما يكون فيه مشكلة دوري على الست" لتعقب غادة عليه متسائلة: "لما احنا متعبين بتجروا ورانا ليه؟"، ليجيبها أديب "تكملة للحياة وشر لابد منه".

وردت عليه غادة عبدالرازق: "وانتوا كمان شر لا بد منه".