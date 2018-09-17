قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن هناك 25 بعثة أثرية مصرية تعمل على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن الفترة الأخيرة شهدت عدد كبير من الاكتشافات آخرها تمثال أبوالهول الصغير والبالغ طوله 90 سنتيمترًا.

وأوضح وزيري، أن التمثال من الحجر الرملي وبحالة جيدة مشيرًا إلى الكشف على لوحين مثل حجر رشيد متكوب عليهم باللغة الهيروغليفية والديموطيقية، قائلًا: "إن الفترة المقبلة تشهد اكتشافات مهمة جدًا بمصر في الصعيد والوجه البحري ووسط الدلتا".