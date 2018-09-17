نقل الحساب الرسمي لقناة "بيراميدز" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي قوله بإن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي "بيراميدز" ورئيس هيئة الرياضة السعودية تبرع لنادي المصري بـ 500 ألف جنيه كدعم بعد الفوز على اتحاد العاصمة بالكونفدرالية.

يٌذكر أن فريق المصري البورسعيدي فاز على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي ببورسعيد اليوم.

وسجل هدف المصري المهاجم الفلسطيني محمود وادي في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وظهر المصري بشكل جيد في اللقاء وأهدر أكثر من فرصة، عن طريق محمود وادي وإسلام عيسى، فيما اعتمد الفريق الضيف على الهجمات المرتدة، لكنه لم ينجح في التسجيل.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في الجزائر يوم 23 سبتمبر الجاري.